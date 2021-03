Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron el inicio de la prueba de la vacuna contra el Covid-19 en niños de 6 meses a 11 años de edad en una búsqueda por inmunizar este grupo de la población.

Los tres grupos comenzarán a recibir la dosis de 10 microgramos del suero que aumentará progresivamente en función de los efectos secundarios en los niños vacunados.

Cabe mencionar que los participantes tienen la opción de elegir la dosis de 3 microgramos, en comparación con las dos dosis de 30 microgramos que reciben los adultos.

Sin embargo, el objetivo es que en tanto sea tolerada se pueda aplicar la dosis normal de adultos debido a que tiene resultados óptimos para generar inmunidad contra el Covid-19.

We, together with @BioNTech_Group, are proud to announce the start of a global study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of our #COVID19 vaccine in healthy children. Learn More: https://t.co/Q5AJd89Ihy pic.twitter.com/7k8ElojUQv

