Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- A pesar de la presión y opinión pública el cantante Phillip McCain, ha defendido la postura del presidente estadounidense Donald Trump, ofreciéndose como “voluntario para disparar” contra las personas que llegan a la frontera. Dijo “Asunto resuelto”.

Cabe señalar que el mensaje se publicó a principios de esta semana, sin embargo, hay quienes aún hablan de ello, por sus palabras señaladas por algunas personas como “indigantes”.

Philip McCain thinks it’s okay to harm innocent children. He’s a musician https://t.co/0RVSCjNT0w and this is NOT right. This is a threat. #KeepFamiliesTogether #FreeTheChildren pic.twitter.com/fevPoYZxgY

— Rachel Kay (@sweetsereniteee) June 19, 2018