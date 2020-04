India (Rasainforma.com).- Cientos de personas se asombraron con una vista extremadamente rara ya que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial: los picos de las montañas del Himalaya.

Varios fotógrafos de la India se treparon a sus tejados para capturar esta escena, la cual se pudo ver gracias a los bajos niveles de contaminación de aire.

Por otro lado, las autoridades advirtieron que es probable que la cuarentena se extienda a varias áreas del país, ya que el número de casos de coronavirus ha superado a tres mil personas contagiadas.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9

For the first time in thirty years, villagers in India woke up to this view of the Himalayan mountains.

They mountains are normally blocked by the pollution.

(📸 @jeetender)#COVID2019 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/CqUUJJbJ0q

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) April 4, 2020