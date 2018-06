Pide a las y los michoacanos su confianza para votar por candidatos de la coalición

La joven michoacana, llamó a quienes aún no han definido su voto a conocer las propuestas y los perfiles de los aspirantes de la coalición "Por México al Frente"

Morelia, Michoacán (Boletín).- Esta tarde la Secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Estephany Santiago Fernández, acompañó en diversos actos de campaña a las y los candidatos a cargos de elección popular de Pátzcuaro, Michoacán.

Estephany Santiago reiteró su acompañamiento como Secretaria Nacional del PRD con todas y todos los aspirantes.

Señaló que a pocos días de concluir esta campaña electoral en la que el próximo 1de julio se definirá el rumbo del país, en Michoacán la ciudadanía tiene gran afinidad con los perfiles perredistas y de la coalición “Por México al Frente“.

“Tenemos a las y los mejores candidatos en Pátzcuaro, en Huetamo, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, en Morelia, en todo Michoacán y estoy segura que la gente votará por ellas y ellos porque son hombres y mujeres de trabajo, comprometidos, que sabrán cómo trabajar y cumplir las propuestas de campaña en beneficio de las y los michoacanos”, expresó.

La joven michoacana, llamó a quienes aún no han definido su voto a conocer las propuestas y los perfiles de los aspirantes que encabezan el mejor proyecto para Michoacán y para el país.

“Pido a la ciudadanía michoacana que confíen en las y los candidatos perredistas, en los candidatos que conforman la coalición, no les van a fallar y estarán bien representados desde diversos espacios”, resaltó.

Finalmente, la Secretaria de Comunicación del PRD, lamentó el asesinato de la candidata a concejal y regidora con licencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Pamela Terán.

“En este momento para el país en el que la violencia no cesa, debemos alzar la voz y exigir las garantías para poder salir a las calles y vivir con paz y tranquilidad. El asesinato de la candidata se suma a los casos de violencia política contra las mujeres que no distingue colores, ni partidos políticos. Como mujer perredista, me solidarizo y demando una revisión profunda a la estrategia fallida del gobierno federal en materia de seguridad”, concretó.

ZM