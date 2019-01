Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán AC. (AIEMAC), Ricardo Bernal Vargas, pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no haga aumentos desmedidos y tan arbitrarios durante el primer semestre de este 2019, para ayudar a las empresas que el año pasado reportaron un alza de hasta 90 por ciento en sus recibos de luz eléctrica.

El pasado 27 de diciembre de 2018 la CRE informó en un comunicado de prensa que las tarifas finales de suministro básico para los usuarios de los sectores industrial, de servicios y comercial observarán un incremento de 0.41 por ciento en la tarifa media de enero de 2019.

Al respecto, el dirigente de Aiemac comentó que “es una noticia que nos esperábamos, pero que no estamos de acuerdo porque en el 2018 hubo incrementos altísimos, y que no tenían que haber sido así, sino paulatinos. Sabíamos que con la Reforma Fiscal y toda esta apertura que hay, tendrían que modificarse los costos y precios de todos los energéticos, pero sí fue un golpe muy súbito, pero si quisiéramos que ahora que hubo tantos aumentos se mantengan, que este año no apliquen esa alza tan desmedida, si se van a tener que seguir ajustando, que sea muy gradual, para que no afecte a las empresas”.

Explicó que incrementos a la luz eléctrica se ven reflejados en los precios finales de los productos que elaboran los diferentes rubros industriales como el Químico, Automotriz y Alimenticio.

“Porque una de las materias primas más importantes para una industria es la energía eléctrica, al aumentar estos tan fuerte, tu costo de producción se eleva de manera importante, pero no puedes vender más caro porque no te compran y no hay utilidad”, sostuvo.

El presidente de Aiemac confía en que se regulen las tarifas de la luz eléctrica para el sector industrial, para que los 73 agremiados a la asociación mantengan los 80 mil empleos que generan en toda la entidad.

Ricardo Bernal visualizó un año complicado y lleno de retos, ante los diferentes aumentos en los servicios de luz, gasolina y junto a los impuestos locales como el de la nómina, pero –aclaró- “el sector no se va a detener, tenemos que ser creativos y ver cómo podemos salir adelante”.

