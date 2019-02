Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un millón de pesos es el monto por el que el exalcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene demandado al actual Ayuntamiento por presuntos daños y perjuicios debido a la clausura de su hotel Casa Madero, pese a que existen todos los elementos para comprobar que él incurrió en la invasión de espacios públicos.

Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, quien en entrevista con medios puntualizó que Martínez Alcázar interpuso una demanda en un tribunal de lo contencioso administrativo y el juez dictó como medida precautoria retirar los sellos de clausura del hotel.

Indicó que el político cubrió la multa que le impuso el Ayuntamiento, pero al rehusarse a dejar libre la banqueta donde instaló una tarima para colocar sillas y mesas, fue que procedió a interponer un amparo que le fue aprobado.

Según el margen de la ley, el Ayuntamiento tiene 30 días para dar resolución a la demanda, pero Arróniz Reyes aseguró que cuentan con todos los elementos para comprobar que no hubo daños y perjuicios por la clausura del hotel, además de que el establecimiento no cuenta con una licencia de funcionamiento actualizada, puesto que fue en el período de Salvador Abud Mirabent cuando la obtuvo y no tiene las firmas actualizadas de la presente administración.

