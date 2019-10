Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó los sucesos del 2 de octubre de 1968 y pidió que se conmemore esta fechas sin violencia, esto en relación a las últimas marchas en la Ciudad de México donde ha habido disturbios y afectaciones en monumentos.

En la conferencia de prensa “mañanera” pidió a los manifestantes que lo hagan, pero de manera pacífica y sin caer en provocaciones.

Señaló que no va haber represión pues el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas “Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer no vencer y poder dialogar”, dijo.

Añadió que en su gobierno se seguirá la política de la no violencia y sin violar los derechos humanos “porque creemos que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”

Indicó que se apoyarán las medidas de seguridad que implementa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Vemos bien que participen civiles vestidos de blanco, ya que es momento de llamar a la paz”.

