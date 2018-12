Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, comentó que hay incertidumbre en el sector sobre cómo actuará el gobierno federal bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que espera que haya congruencia entre sus dichos y hechos.

“Lo vimos en la campaña que dice una cosa y luego hace otra cosa, esperemos que ahora que ya es autoridad, realmente con su equipo sean congruentes con lo que dicen y con lo que hacen, eso es lo que nos da miedo”, expresó en entrevista con medios de comunicación después de asistir a la firma del Acuerdo por Morelia.

El representante de la Canapat Michoacán resaltó que la seguridad es uno de los temas que debe aclarar la federación respecto a cómo van a operar las distintas instituciones del rubro.

“Quién va a atender un accidente en la carretera, si va a ser la Guardia Nacional o si se va a dejar una parte de la Policía Federal para atender un accidente de cualquier persona, las revisiones me imagino que esa sí será la Guardia Nacional, qué va a hacer el Ejército y la Marina; son cosas que todavía no están claras, no han salido nada, van empezando y tenemos que ser pacientes (sic)”, cuestionó el líder empresarial.

Otro de los temas que causa incertidumbre es el de la figura del Delegado de Programas Integrales para el Bienestar de Michoacán, por lo que Arcadio Méndez pidió que también haya un acuerdo con cada delegación de las secretarías federales y puedan seguir funcionando.

“Sé que les pidió la renuncia a todos los delegados y a toda la gente de las delegaciones, pero tendrán que ir formando, porque la Profeco, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), todas tienen que seguir trabajando. Ahora será a través de él (delegado de programas federales), pero es imposible que pueda tener todo, se tendrá que reunir con las cabezas para que no se vuelva esto en que cada quién haga lo que quiera”, sostuvo.

