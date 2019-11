Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un hombre enfermo de cáncer de colón pidió como último deseo tomarse una cerveza con sus hijos, horas más tarde el sujeto falleció.

Norbert Schrmm fue diagnosticado con cáncer de colon etapa cuatro, padecimiento que lo tuvo en cama hasta causarle la muerte.

En la imagen, tomada por el nieto de Norbert, se observa a Norbert en cama, rodeado de su esposa y sus tres hijos varones.

A decir de la información publicada por Adam Schemm, el abuelito murió horas después de cumplir su último deseo.

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019