Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera pidieron al jurado que no se basen en las dudas y testimonios mentirosos y declarar “no culpable” de los cargos.

Les suplico que miren sus corazones y si tienen dudas se aferren a ellas. No cedan ante el mito del Chapo. Aférrense a sus dudas y digan no, no, no culpable, expresó el abogado Jeffrey Lichtman al término de la audiencia.