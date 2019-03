Morelia, Michoacán (Boletín).- El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó las actitudes de ofensa y agresiones que hacen los simpatizantes de MORENA hacia los gobernadores de los estados, en los actos públicos del Presidente de la República.

“Si en el país no hay respeto a las leyes y no hay tolerancia a quienes piensan distinto, no se puede hablar de que estamos en un régimen democrático”, declaró Antonio Soto Sánchez, Dirigente del PRD en Michoacán.