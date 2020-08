Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a Michoacán debido a la delincuencia, según la última actualización hace unas horas en el portal del Departamento de Estado.

From 9:00 – 21:00 ET on 8/6, we published alerts related to Travel Advisory updates for the following countries:

➡️ Argentina (Level 4)

➡️ Guatemala (Level 4)

➡️ Mexico (Level 4)

➡️ Panama (Level 4)

To see individual Travel Advisories, click here: https://t.co/X7M2SabUFJ pic.twitter.com/5XPexrvAsr

— Travel – State Dept (@TravelGov) August 7, 2020