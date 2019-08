Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Ciudad Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- Al plantear asuntos en materia de salud, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyo para la certificación del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, donde se creó una unidad de hemodiálisis.

“Tenemos un problema muy fuerte en la región de insuficiencia renal. Es ya una epidemia que no sabemos a qué se debe que sea tanta la incidencia, pero ahí está, que por cierto, yo no acostumbro, Presidente, pedirle cosas así en público, porque no me gusta ser pediche, pero como dijo la chismosa de Huetamo: ‘con ésta no me aguanto’. El hospital de Ciudad Hidalgo tiene 94.5 de calificación y no nos lo certifican porque falta un internista”, relató.

El mandatario estatal enfatizó que el nosocomio cuenta con los servicios de un nefrólogo, por lo que desde su punto de vista no hay razón para que se le niegue la acreditación.

SG