Vaticano (MiMorelia.com/Redacción).- Este día el papa Francisco meditó sobre el nacimiento de Jesús durante la catequesis del miércoles que precede a la Navidad, además aprovechó para desear una feliz navidad a todos sus oyentes.

En el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice pidió no mundanizar la navidad “procuremos no mundanizar la navidad ni convertirla en una bonita fiesta tradicional centrada en nosotros y no en Jesús”

A seis días de la celebración, el papa lanzó una crítica al consumismo de la época “La máquina publicitaria invita a intercambiarse los regalos siempre nuevos para sorprenderse. Pero ¿esta es la fiesta que gusta a Dios? ¿Qué navidad querría él? ¿Cuáles regalos y cuáles sorpresas?”.

Además señaló que “navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del Cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas”.

Actualmente, en la religión católica se celebra el adviento, que es un periodo de tiempo que señala el comienzo del año litúrgico cristiano, comprende las cuatro semanas previas a navidad.

AC