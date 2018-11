Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de 24 horas de que se instale la asamblea para la elección de quien habrá de desempeñarse como secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) por los próximos tres años, la representante de la Planilla Oro, Hilda Lelia Próspero Maldonado, hizo un llamado a los académicos de la máxima casa de estudios para que no atiendan a quienes pretenden generar un vacío para postergar el proceso por falta de quorum.

La asamblea general está programada para este lunes, a las 9:00 horas, en el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria. El padrón de afiliados al SPUM es de 3 mil 267 maestros y para que haya quorum se requiere la asistencia de mil 635.

En la conferencia de prensa que brindaron este domingo, en un café situado en el Centro Histórico de la ciudad, integrantes de la Planilla Oro -a través de Lelia Próspero Maldonado, Rafaela Cerna Piñón y Guillermo Ramón Campillo García- plantearon que durante la campaña percibieron trabas en la logística de sus eventos, hubo supuesta injerencia del Comité Ejecutivo General en turno; señalaron también que se intentó vandalizar su propaganda electoral y, a diferencia de las otras tres planillas (Roja, Magenta y Azul), no recibieron apoyo de ninguna organización

Sin embargo, Próspero Maldonado evidenció mayor preocupación al pronunciarse sobre supuestas voces que llaman a los profesores a no asistir y alargar el proceso: “Esperamos que no prospere esta petición del no quorum; no seguir con lo mismo de siempre, presentar una nueva forma de trabajo”.