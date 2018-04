Ciudad de México (Boletín).- La dirigencia nacional, así como Secretarias y Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) inauguraron el Encuentro Nacional “Jóvenes por la Democracia” en el Centro de Investigación Forestal, en Uruapan, Michoacán.

Julieta Camacho Granados, Secretaria de Fomento a la Comunidad y Ciudadanía del PRD una de las anfitrionas de este Encuentro, manifestó que como joven tiene la fortuna de estar al frente de una Secretaría a nivel nacional y que es de las primeras veces que se da un evento en un campamento para compartir ideas, visiones, “la dirigencia nacional refrenda su compromiso con la juventud”.

“En el PRD ha habido asesinatos, bajas y hoy amanecimos con la noticia de tres compañeros militantes asesinados y yo quiero que en ese sentido reflexionemos como jóvenes, levantemos la voz, a pesar de las condiciones adversas a las que nos seguimos enfrentando los jóvenes, sigamos comprometiéndonos, hacer una generación de jóvenes sensibles y nobles”, expresó.

En su mensaje, el Presidente Nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias dijo que hoy en el estado de Michoacán, cuna del perredismo, se ratifica el compromiso de este partido con todas y todos como lo ha hecho el candidato al Senado Antonio García Conejo.

“Es importante que cada uno de ustedes como jóvenes tengan claro cuál es el compromiso del partido, hoy el país se debate entre dos propuestas, una que quiere una Ley que tenga que ver con la amnistía y hoy nos levantamos con la noticia de que sus asesores más cercanos (AMLO) quieren expropiar las empresas”, resaltó.

Agregó que hay otro México, de futuro, de esperanza, innovador, en donde las juventudes exijan sus derechos, son el presente y tienen que tomar decisiones. “Por eso le he propuesto a Ricardo Anaya que no haya ningún pretexto para apoyarlos con capital semilla para desarrollar sus ideas, que no haya falta de impulso”.

Agregó que uno de los impulsos claros de este partido es que no haya menos presupuesto a las Universidades, que nadie se quede sin estudiar “por eso vamos a marcar la diferencia, porque creemos en ustedes, hoy la decisión más que nunca es de ustedes, 6 millones de mexicanos jóvenes que van a votar por primera vez lo tienen que hacer con responsabilidad y con consciencia social”.

Granados Covarrubias exhortó a las y los jóvenes a levantar la voz y conciencia, que la mejor opción para ganar la presidencia de la República y revisar el presidencialismo es la coalición “Por México al Frente”, con un gobierno en el que todos decidamos.

A este evento de inauguración acudió Antonio García, candidato al Senado de la República de la coalición “Por Michoacán al Frente” y expresó que este país necesita participación ciudadana, fortalecer valores como la solidaridad, bondad, los cuales son fundamentales para fortalecer una sociedad.

“Este país atraviesa por una situación complicada, la mitad de población está terriblemente empobrecida, serios problemas de corrupción, inseguridad. Pero estamos aquí porque no nos rajamos y queremos transformar este país, la gran oportunidad la tenemos el 1 de julio”, subrayó.

Refrendó su compromiso con las y los jóvenes porque seguirá en este partido para seguir abonando y lograr triunfos.

Víctor Manuel Manríquez, presidente municipal con licencia, agradeció la participación de todas y todos los jóvenes que le apuestan al presente y futuro, sin duda el PRD tiene que apostarle a ello para salir fortalecido, “para nosotros es un honor de estar frente a los nuevos dirigentes populares, son las juventudes quienes nos han convertido en un verdadero partido político unificado”.

En la inauguración estuvieron presentes Estephany Santiago, Secretaria de Comunicación, Montserrat López, Secretaria de Derechos Humanos, Melba González, Secretaria de Movimientos Sociales, Sindicales y Campesinos Citlalli Larios, Secretaria de Formación Política, Ma. de los Ángeles Sánchez, Secretaria de Sustentabilidad, Adriana Díaz, Secretaria de Organización, José Julio Antonio Aquino, Secretario de Asuntos Municipales de Desarrollo Regional, Camerino Márquez, representante del PRD ante el INE, Giulianna Bugarini, Directora del Instituto de la Juventud Michoacana, Carlos Torres Piña, candidato a diputados federal, Manuel López Meléndez, Secretario General del PRD Michoacán, así como candidatas y candidatos a diversos cargos de elección en el estado.

Este Encuentro Nacional continuará los trabajos éste sábado 28 de abril y concluirá mañana domingo 29.

