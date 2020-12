Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En estas festividades por el fin de año, la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, pide a la población evitar el uso de juegos pirotécnicos por el riesgo a quemaduras que representa.

Según datos estadísticos, durante las festividades decembrinas se ha percibido históricamente un aumento de hasta un 300 por ciento en la atención médica a causa de quemaduras por el uso irresponsable de estos productos.

Es por ello que, se hace un sentido llamado a los padres de familia, a tener especial cuidado con sus hijas e hijos quienes son principalmente los afectados por accidentes.

Con la finalidad de que la población tenga información precisa y oportuna que ayude a la prevención de accidentes, Protección Civil de Michoacán recuerda que para este fin, existen recomendaciones para el manejo de la pirotecnia, aun cuando siempre será preferible evitar su uso:

• Evitar la compra y venta de pirotecnia

• Niñas y niños no deben comprarlos ni manipularlos.

• Si no explotan deben ser mojados.

• Utilizar un soporte que permita su salida libre y vertical.

• No introducirlos en botellas o envases.

• Nunca guardarlos en los bolsillos de la ropa.

• Evitar almacenarlos.

• En caso de quemadura, cubrir la herida con un paño o toalla limpia y húmeda.

• No aplicar pomadas o cremas.

• Acudir a la unidad médica de inmediato.

Asimismo, es importante advertir en esta época de frío, que resulta extremadamente peligroso encender anafres o braseros al interior de los hogares para calentar el ambiente, pues el humo podría provocar intoxicación por bióxido de carbono, por tal motivo, se pide evitar hacerlo y en caso de contar con algún calentador en casa, mantener una ventilación adecuada.

Finalmente, se recuerda que se dispone del número telefónico de emergencias 9-1-1 para el reporte de accidentes o situaciones de riesgo.

Boletín/PO