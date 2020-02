Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar a fondo los casos de fosas clandestinas encontradas no sólo en este año si no en los pasados para que los hechos no queden en la impunidad. De igual manera, expuso que se solicitó a la institución no ocultar dato alguno.

Al ser cuestionado sobre la información proporcionada este jueves por el fiscal del estado, Adrián López Solís, en torno a la identificación de 24 cuerpos encontrados en una fosa clandestina al interior de un inmueble de la población de Comanja, municipio de Coeneo, Aureoles Conejo pidió esperar los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía del estado sobre los otros casos identificados en Michoacán.

De acuerdo al reporte del fiscal, en la fosa fueron encontrados más cuerpos de hombres, aunque también cinco mujeres con edades que oscilan entre los 20 y 40 años; se cree que las posibles causas de muerte tienen que ver con heridas producidas en cuello por objeto punzocortante y en algunos casos por decapitación.

En este sentido, el gobernador dijo que no debe adelantarse a los hechos ni afirmar alguna hipótesis hasta que haya un dictamen preciso por parte de las autoridades de procuración de justicia.

Sin embargo, aseguró en entrevista con los medios de comunicación que pidió directamente al fiscal del estado, Adrián López Solís, investigar a fondo los casos de las fosas clandestinas localizadas en varios municipios de la entidad.

“No se va a ocultar nada, lo importante es que se vaya de fondo para saber qué pasó y para que no haya impunidad”, dijo.

La mañana de este día el fiscal López Solís informó que de enero a la fecha la dependencia a su cargo halló en Michoacán seis fosas y 33 cuerpos en sus interiores, pero luego del hallazgo de 24 restos humanos en descomposición en el municipio de Coeneo, la cifra subió a 45 personas localizadas.

En 2019 el fiscal recordó que en total fueron ubicadas 21 fosas y 21 cuerpos encontrados en ellas.

Por: Guadalupe Martínez/R