¿Me recuerdas?Fui herido en mi cuello, se creía fue una bala pero en la radiografía no salió la bala, al parecer fue con un arma blanca. Lastimaron un nervio me dejaron inmóvil de la cintura para arriba. Estoy en hogar temporal en espera de mejorar, somos muchos los que a diario somos lastimados hasta el momento es poca la ayuda . Hoy te pido por favor me dones alimento en sobre, pañales y suero en polvo. Necesito de ti por favor. Mi cuenta hasta el momento ha generado gastos veterinarios por $1,750.00 . Hoy puedo ya mover la cabeza, seguire en tratamiento médico y hoy me visitara el médico en donde estoy resguardado. No te olvides de mi por favor. Donativo en especie es a la calle zamacoyahuac 227, col. Ampliación revolución. Si tú donativo es en efectivo manda un inbox a la página para darte número de cuenta

