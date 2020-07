Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El disco “¿Dónde jugarán las niñas?” de 1997, de la banda de rock mexicana, Molotov, ha causado revuelo en las redes sociales.

La polémica surgió a partir de que un usuario de Twitter preguntara “¿ustedes se imaginan lo que pasaría si este disco hubiera sido publicado en esta época de la generación de cristal?”.

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo quienes pidieron cancelar al grupo por “sexualizar a una menor de edad en la portada del disco”; recordemos que el disco tienen más de 20 años que salió a la luz.

Otros pidieron que, así como sugieren cancelar a Molotov por la portada de un disco, cancelen a Maluma y Bad Bunny por sus canciones con connotación “misógina”.

Cabe señalar que, desde su lanzamiento el álbum originó polémica por la misma razón, sus letras e imagen de portada, en el que se muestra el cuerpo de una joven con uniforme escolar con las pantaletas bajadas hasta la rodilla; de tal forma que cuando sacaron el disco, algunos establecimientos se negaron a venderlo, por lo que los integrantes de Molotov decidieron salir a vender el álbum a la calle, lo cual aumentó las ventas y elevó el éxito de la banda, por lo que al final, las tiendas de música decidieron incluirlo en sus estantes.

Este disco en cuestión, es el primero que la banda grabó en estudio en 1997 y obtuvo una nominación como “Mejor álbum de rock latino alternativo” en los premios Grammy Latino de 1998.

El álbum contiene las canciones más reconocidas de la banda como “Gimme The Power”, “Puto”, canciones que llevan en sus letras un grito de protesta y una crítica al gobierno del PRI quien presidia al país en aquel entonces.

Me encanta como nos llaman generación de cristal por no dejar que sexualicen a menores de edad, pero no les toques la familia tradicional, la educación sexual Integral o el aborto porque se ofende la verdadera generación de cristal. Me encanta.

