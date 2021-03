Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El popular zorrillito francés de los Looney Toons, Pepe Le Pew, se ha visto envuelto en polémica y es que ahora solicitan su «cancelación» por acosador.

El columnista del New York Times, Charles M. Blow solicitó cancelar a Pepe Le Pew por contribuir y normalizar la «cultura de la violación«.

Cultura de la cancelación: se llama así cuando grupos afines a algún cantante, grupo, actor, artista, escritor, etcétera; dejan de seguirlo, consumir su contenido, verlo, comprar mercancía, debido a que realizó algo políticamente incorrecto

De acuerdo con el columnista, Pepe Le Pew «1) agarra/besa a una chica/extraña repetidamente con o sin consentimiento, contra su voluntad 2) Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él pero él no cede 3) Cierra una puerta para evitar que ella se escape».

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021