Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al cumplirse 42 días de bloqueo en las vías del tren por parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Morelia, Abelardo Pérez Estrada, hizo un llamado a la sociedad para que se unan a las peticiones del sector empresarial para que se solucione dicha manifestación, porque no solo afecta económicamente sino que también puede ser un problema social, con la posible pérdida de empleo.

“Ya es incalculable cada que lo digo me deprimo; porque no solo hay que hablar de las pérdidas económicas; hay que hablar de los empleos, familias, de estos ciudadanos en Michoacán y que afecta a por lo menos nueve estados, hay que hablar de ellos. Tenemos que ser muy conscientes de que el problema no es económico ni político, sino que llega a la sociedad; no lo vamos a resolver las 17 cámaras o líderes empresariales que alzamos la voz, nosotros vamos a cambiar Michoacán, lo vamos a cambiar en conjunto con la sociedad”, respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación.

El líder empresarial insistió en que en este tema del bloqueo de trenes también tiene que ver con el derecho al libre tránsito.

“Este es un llamado a la sociedad organizada que pueda alzar la voz y encuentre en nosotros esa representación que no los vamos a abandonar, pero necesitamos que no nos dejen solos, esta es una defensa por nuestro derechos como ciudadanos, el libre tránsito y la libre empresa, pero necesitamos que no nos dejen solos”, recalcó.

De acuerdo al reporte de afectaciones de la asociación, este viernes 13 de noviembre los bloqueos en las vías del tren por parte de los maestros de la CNTE cumplieron 42 días en Caltzontzin, Uruapan; 30 días en Morelia y 20 días en Pátzcuaro.

Esta obstrucción de las vías ha provocado una afectación en 36 trenes, 24 locomotoras, 4 mil 937 contenedores y mil 215 vehículos cargados que están parados en el puerto de Lázaro Cárdenas; además de que ha generado un impacto en gastos adicionales para las empresas por gastos adicionales por cambios en logística, pérdidas por material detenido, insumos que no llegan a la cadena de producción, así como afectación a la importación y exportación.

De acuerdo al reporte de AIEMAC también 2 mil 205 vehículos cambiaron de modalidad de tren a camión.

Por: Josimar Lara/R