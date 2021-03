«Mi corazón está desecho, mi alma vacía, mi ser no existe, no puedo creer, ni puedo entender esto que está pasando. Fuiste una persona noble, cariñosa, amorosa, amiga y confidente; tengo tantos recuerdos en mi mente y en mi corazón. […] no sabes lo que te voy extrañar y la falta que me vas hacer a mi y a mi a Paulette, ya estás en un lugar donde no hay dolor, tristeza, hambre, donde sólo encuentras amor».