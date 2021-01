Estados Unidos (MiMorelia.com).- En el estado de Florida pidieron que sea éste la sede de los Juegos Olímpicos de 2021 en caso de que Tokio, Japón, se niegue a celebrarlos por la pandemia de coronavirus.

Jimmy Patronis, jefe financiero del Gobierno de Florida, informó en su cuenta de Twitter que envió una carta a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) para hacerle saber la petición.

En la misiva Jimmy recordó que «el estado de Florida ha permitido con éxito la realización de deportes durante la pandemia», ya que «cuando la mayoría de los estados cerraron sus eventos deportivos, la ciudad de Jacksonville fue sede del Ultimate Fighting Championship (UFC) y la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) instaló la «burbuja» para celebrar juegos en Orlando».

With Japan rethinking the @Olympics now is a great time for @IOA_Official to deploy a site selection team to Florida. (Especially as we’re about to host the Super Bowl LV.)

➡️ Read my full letter to the International Olympic Committee: https://t.co/8OkzDc3d7H

— Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) January 25, 2021