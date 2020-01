Estados Unidos (MiMorelia.com).- Figuras del basquetbol y fanáticos han comenzado a recolectar firmas para que la silueta del recién fallecido Kobe Bryant forme parte del logo de la NBA.

Con la esperanza de ser escuchados, aficionados, Jugadores, entrenadores y entrenadores se han unido a la petición con la que buscan sea la reemplazada la imagen de Jerry West por la de Kobe Bryant quien perdiera la vida el pasado domingo en un accidente aéreo.

Kobe has to be the new NBA logo…..

Desde 1969, la silueta del también histórico de los Lakers, Jerry West, ha formado parte del logo de la National Basketball Association (NBA).

A dicha petición se suma el retirar de todas las franquicias el número 24 que usaba Kobe Bryant, petición a la que se sumaron desde el pasado domingo Los Mavericks de Dallas.

Dallas Mavericks Owner Mark Cuban issued the following statement on the passing of Kobe and Gianna Bryant. pic.twitter.com/Ua41YrvTMZ

— Mavs PR (@MavsPR) January 27, 2020