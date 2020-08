Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Michoacán, Alejandro Hernández Torres, opinó que la administración municipal de Morelia debe poner orden y dar más información en tema de las licencias municipales de giros rojos, luego de que las autoridades anunciaron hace un mes el retiro de 860 licencias de giros rojos, de ellas 800 se obtuvieron en el «mercado negro».

«Yo creo que faltaría mayor información y coordinación, tenemos que saber qué licencias se están retirando, tengo entendido que son licencias que no se estaban utilizando, deberíamos tener mayor información, porque tampoco puedes retirar una licencia que está en funcionamiento y pagada», comentó en entrevista con medios de comunicación.

Asimismo, el pasado 24 de agosto se dio a conocer que 800 licencias del tipo giro C para la venta de alcohol presuntamente fueron obtenidas en el «mercado negro»; por lo que el dirigente empresarial señaló que debe haber más claridad en el tema, porque es un documento que otorga el ayuntamiento.

«Desconozco y ojalá nos dieran mayor información, porque no sé cuál es el hablar de una licencia ilegal, no sé cómo es una licencia ilegal, porque recordemos que el ayuntamiento es quien otorga las licencias, es un título o derecho, entonces, ¿hay una falsificación de documentos o qué está sucediendo ahí?», cuestionó el líder empresarial.

Alejandro Hernández insistió en que se debe poner orden en el tema y ser más transparentes, por ejemplo, en temas de por qué las cerveceras tienen en su poder entre 400 y 600 licencias, como se mencionó hace unas semanas.

«Yo he trabajado muchos años con las cerveceras y no he tenido problemas de ese tipo. Uno, si tú como establecimiento te otorgan una licencia, tu responsabilidad es revisarla y que no sea ilegal. No es un tema de cervecerías, sino de que las licencias estén forma, por eso vas y la pagas, ves que tenga tu domicilio, eso es lo importante; cuando vas y pagas el predial revisas que el número coincida en tu predio», apuntó.

Por: Josimar Lara/R