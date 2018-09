Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Los pasajeros de un vuelo trasatlántico de Estados Unidos a Escocia vivieron un momento incómodo cuando el piloto del avión en que viajaban se vistió de pijama y se puso a dormir en pleno trayecto.

Fue en el vuelo de United Airlines UA161, de Newark a Glasgow, en que uno de los operadores de la aeronave salió de la cabina, fue al baño a cambiarse y regresó con una camiseta para dormir, para enseguida hacer una cama improvisada en la sección de primera clase y tomar una siesta.

Plane passengers stunned to see pilot undress and fall asleep in first classhttps://t.co/NwDMpkzK7q pic.twitter.com/9HRrcTMmXF

— Daily Mirror (@DailyMirror) September 9, 2018