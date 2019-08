Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sergio Pimentel, Osvaldo Ruiz, Juan Pablo Celis, Juan Pérez, David Soto y Juan Pablo Puebla son perfiles que suenan al interior de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para ocupar la dirigencia estatal de este órgano político en Michoacán, por los próximos tres años.

Se espera que el 20 de agosto sea emitida la convocatoria para el registro de candidatos a los distintos cargos al interior del partido guinda, con las siguientes fechas clave: septiembre se eligen 3 mil delegados; octubre, se renuevan dirigencias estatales; 20 de noviembre, elección para renovacion nacional; enero-febrero 2020 elección de dirigencias municipales.

Para el caso específico de la elección de la dirigencia estatal se contempla la realización de 12 asambleas distritales y en cada una se elegirían 10 consejeros. Ese universo global de 120 consejeros distritales serían los encargados de definir al nuevo liderazgo, en sesión de Consejo Estatal.

Actualmente, el delegado nacional de Morena en la entidad, Sergio Pimentel Mendoza tiene facultades y atribuciones como dirigente interino. En lo que va de su periodo, destaca la creación de la Comisión del Buen Gobierno, órgano vigilante de la buena actuación de los servidores públicos emanados de este partido político; la inauguración de una biblioteca; la puesta en marcha de un consultorio en el que se brinda atención en medicina general, medicina integrada, psicología, y nutrición a la población en general; así como un área de Atención Ciudadana.

Aunque Pimentel Mendoza no ha externado ante medios el deseo de postularse por la dirigencia del partido para el nuevo periodo estatutario, fuentes internas no lo descartan como serio contendiente.

A la fecha, el único que ha hecho pública su aspiración a la dirigencia de Morena en la entidad es el ex regidor en Morelia, Osvaldo Ruiz Ramírez, quien esta semana presentó su renuncia como Coordinador Estatal de Atención a Adultos Mayores (PAAM) de la Secretaría del Bienestar en Michoacán.

«Quiero contribuir a que este ejercicio (renovación de la dirigencia) sea sano, sin injerencias externas, o de servidores públicos, y donde solamente los protagonistas del cambio verdadero de manera libre y soberana nombren a sus dirigentes democráticamente”, manifestó.

Ruiz Ramírez, quien milita en Morena desde 2015, es señalado como el candidato de una alianza conformada entre la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, Cristina Portillo Ayala, y, el ex dirigente estatal, Roberto Pantoja Arzola.

A Juan Pablo Celis Silva, operador político de Morena y ex colaborador de la Secretaría de la Mujer en el gobierno estatal cuando era encabezada por Fabiola Alanís Sámano. Se menciona como perfil allegado al diputado local Alfredo Ramírez Bedolla.

Otro aspirante sería el ex líder magisterial y ex diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Juan Pérez Medina, sobre quien se dice aún no logra un acuerdo para apuntalar su proyecto. También se menciona sin consenso el ex perredista, Juan Pablo Puebla Arévalo.

En la lista está, además, el fundador y ex secretario de Finanzas de Morena en Michoacán, Luis David Soto Quizaman, miembro de la expresión denominada “Morenos de Corazón”, liderada por Julio Peguero.

