Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la familia Pioneros del Rocanrol revivieron este domingo en Morelia a los Bee Gees, banda británica considerada entre las más exitosas en la historia de la música, a través de las interpretaciones en vivo que de sus más grandes canciones hizo la agrupación moreliana Ex-noopy.

“How deep is your love”, “More than a woman”, “Words” y “Alone” fueron algunas de las piezas que corearon y bailaron cientos de personas reunidas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad.

Se trató de la novena reunión entre amantes del rock clásico, misma que también estuvo amenizada por otras agrupaciones locales como La gran familia, Concierto y Forever, conformadas desde hace más de 50 años.

El encuentro cerró con broche de oro. El grupo Ex- noopy, formado en 1974 por Karla Moya y Melba Contreras, vocalistas; Arturo Guzmán, en los teclados; Salvador Espinoza, en la guitarra; y, Manuel Laris, en la batería, cuyo reencuentro se dio en el 2004, rindió tributo al trío fraternal que con sus armonías en falsete y ritmos de música disco produjeron megaéxitos como “How deep is your love”, “Stayin Alive” y “Tragedy”.

Con las cantantes Melba y Alyson Guzmán, así como Guillermo Martínez, en el bajo, como invitados especiales, la agrupación inició su participación de la noche con Alone una canción poco conocida de los Bee Gees, para seguir con las creaciones más conocidas de la banda originaria del Reino Unido.

El ex-noopy, Manuel Laris, destacó la satisfacción que representa para los contemporáneos continuar haciendo música que recuerda y disfrutan los mexicanos.

Por su parte, Carlos Romero, secretario organización, adelantó que Pioneros del rocanrol desarrollará un proyecto para llevar la música a otros sectores de la población, a través de conciertos gratuitos ofrecidos por lo menos de 60 municipios del interior del estado, mismo que será presentado a Conaculta.