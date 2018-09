Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Si ya viste Los Increíbles 2, seguro te preguntas que ocurrió entre Jack-Jack y Edna, ya que fue una escena que Brad Bird, director de la película, decidió omitir.

Este corto relatará lo que sucedió cuando Mr. Increíble dejó a su hijo en casa de Edna, la entrañable diseñadora para que lo cuide y que él pueda descansar y acometer su importante misión. Sorprendentemente, Edna se mostraba encantada con la idea.

Sin embargo, luego de que en la cinta, lo que sucedió en ese tiempo quedó en el misterio, Brad Bird ha confirmado en su cuenta de Twitter que dicha escena se convertirá en un corto dirigido por Ted Mahot, supervisor narrativo de la película, que se incluirá en las ediciones Blu-Ray y digital.

Al momento no se ha especificado su duración o dado más pistas sobre lo ocurrido más allá de la imagen que acompañaba al tuit y encabeza estas líneas.

Many of you have suggested we show what transpired the night E babysat Jack-Jack. Well, we were WAAAY ahead of you! AUNTIE EDNA, an all-new short directed by i2 story supervisor Ted Mathot will be on the #Incredibles2 in-home release available on Digital 10/23 and Blu-ray 11/6! pic.twitter.com/om5uYjMixH

— Brad Bird (@BradBirdA113) September 5, 2018