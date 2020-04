Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una plaga de langostas azotó el este de África y causó estragos en 200 mil hectáreas de cultivos en Etiopía, lo que sumió a un millón de personas en una crisis alimentaria, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Enjambres de langostas, que podrían tener el tamaño de Moscú, recorrieron gran parte del este de África, que incluye Etiopía, Somalia, Kenia, Yibuti, Eritrea, Tanzania, Sudán, Sudán del Sur y Uganda.

En Etiopía, la langosta ya provocó enormes pérdidas de maíz, sorgo y trigo, indicó la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), quien realizó un estudio con el gobierno de ese país.

A su vez, la FAO señaló que la actual pandemia de Covid-19 podría complicar las iniciativas para mitigar las consecuencias humanitarias de la plaga.

Las langostas han pasado tres meses dañando el este de África y Oriente Medio, y una nube de langostas de un kilómetro cuadrado puede consumir lo necesario para alimentar a 35 mil personas al día.

Los medios de prensa internacionales realizaron una medición de lo que significa esta plaga para África y algunos la catalogaron como una de «proporciones bíblicas» ya que nunca se había visto tanta cantidad de langostas en esos lugares.

With the #COVID19 worldwide emergency, there is another simultaneous one in East Africa.

🦗#Locusts are devouring food and destroying livelihoods on an astronomical scale.

Learn how we are using drones and data to combat the #DesertLocust: https://t.co/MFEqFfRDSC

— FAO (@FAO) 14 de abril de 2020