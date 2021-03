Australia (MiMorelia.com).- Como si fuera parte de una película catastrófica, en Australia azotaron dos plagas, una de ratas y otra de arañas que provocó pánico entre los habitantes.

«Por la noche el suelo se mueve con miles y miles de ratones corriendo», dijo el agricultor Ron McKay a la cadena de televisión local.

Tras la plaga, supermercado de la zona de Gilgandra tuvieron que almacenar los alimentos en contenedores sellados. Además, hay reporte de los ratones ya mordieron a al menos dos personas.

Especialistas aseguran que una de las causas podría ser la afectación hídrica, por lo que esperan que la llega de lluvia ahuyente a los roedores.

En redes sociales también lugareños compartieron videos en los que las arañas tapizaron paredes de la zona.

Las extremas lluvias en esta provincia provocaron además que al menos 20 mil personas evacuarán de emergencia.

Flooding in New South Wales, Australia has brought all the spiders scurrying out to avoid drowning.

Video by Matt Lovenfosse. pic.twitter.com/D2InyxIxGQ

— spamdemic (@spamnugget) March 23, 2021