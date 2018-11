Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de quedar en segundo lugar en la contienda por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), la Planilla Oro exhortó a la comunidad universitaria a “estar atentos a la sucesión rectoral y evitar que el Comité Ejecutivo general ilegítimo incida en la designación del rector”.

En rueda de prensa, miembros de la fórmula Oro —ahora Movimiento por la Dignificación, Democratización y Unidad Nicolaita (MODUU-Nicolaita)— declararon que apoyan la propuesta del Frente en Defensa de la Universidad Pública (FDUP) para que desaparezca la Comisión de Rectoría, una vez reformada la Ley Orgánica de la UMSNH y avalada por el Congreso del Estado. De igual manera, hicieron un llamado a seguir crítica y activamente la transición de la rectoría.

“De no lograr suprimir a la espuria Comisión de Rectoría, debemos exigirle a ésta una consulta con toda la comunidad universitaria (titular de la autonomía) y no sólo al Consejo universitario, a efecto de que los distintos sectores que la componen (académicos, empleados y alumnos) expresen su opinión sobre la persona que debe ser designada rector, quien deberá tener como perfil, honradez probada, trayectoria académica, experiencia y actuación ética y moral a toda prueba”, advirtió Lelia Próspero Maldonado, ex candidata por la planilla Oro a la dirigencia del SPUM.

Asimismo, la maestra jubilada refirió que los esfuerzos del MODDU-Nicolaita, en pro de la educación pública y la defensa del régimen de pensiones y jubilaciones de la máxima casa de estudios, no menguarán, pese al resultado de la elección por la dirigencia del SPUM.

El apoyo financiero a la UMSNH no debe estar sujeto a las decisiones de la voluntad de los gobernantes mismos, o condicionado por las posiciones o actitudes políticas de los universitarios que, por su importancia en el orden de inversión nacional, debe estar garantizado en un porcentaje fijo no menor del 5 por ciento del ingreso nacional bruto

Sin dejar de agradecer a los académicos que dieron su voto de confianza al proyecto de la Planilla Oro, Próspero Maldonado señaló una serie de irregularidades en la contienda referida, tales como el sabotaje de Gaudencio Anaya Sánchez, entonces secretario general del Comité Ejecutivo del SPUM, en busca de “desalentar la participación de las mayorías (…) con el evidente propósito de permanecer en el cargo”, así como la presunta compra de votos, por parte de la Planilla Azul, ganadora de la contienda por una diferencia de 87 sufragios, respecto a la fórmula Oro.

Flv Nz