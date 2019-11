Plantea Erik Juárez reforma sobre derecho a conocer origen genético

Propone la derogación del artículo 336 del Código Familiar que establece: ““No podrá desconocer el marido a los hijos, alegando adulterio de la cónyuge, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre que durante los diez meses que precedieron a éste no tuvieron acceso sexual”