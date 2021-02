La semana pasada te platiqué acerca de lo que sucedió con algunas acciones de la bolsa de valores de EUA y cómo esa serie de eventos generaron las condiciones para que algunas personas se volvieran millonarias en menos de 1 mes. Pues así como la gente que estaba preparada pudo aprovechar esa oportunidad para obtener beneficios de la misma manera, si estás preparado, puedes ahora evitar aquellas circunstancias que te ocasionen perjuicios en tu patrimonio.

Y justamente una de las cosas que actualmente está produciendo pobres de manera casi instantánea es el Covid. La semana pasada la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) publicó las cifras actualizadas al 25 de Enero 2021 en lo que se refiere a este padecimiento y están de miedo así que agárrate.

En todo el país ha habido, de manera oficial, 1.8 millones de infectados; aunque ya sabemos que las cifras reales se calculan en el triple de las cifras oficiales. Aun así para este artículo tomaremos las cifras oficiales.

De ese 1.8 millones de infectados solamente 24 mil tenían seguro de gastos médicos mayores lo que representa únicamente el 1.3% Esto significa que apenas 1 de cada 100 personas enfermas tenían una aseguradora que los respaldara para hacer frente a los gastos de la enfermedad y créeme que ese respaldo es más valioso que el oro.

Actualmente el costo promedio de un enfermo de Covid es de 412 mil pesos los cuales se gastan en menos de 1 mes. Este monto es el que tendrías que pagar siempre y cuando no te pongas grave o no se te complique. El caso más grave de una persona con seguro de gastos médicos le costó a la aseguradora 29 millones de pesos y el paciente, al final, murió. ¿Te imaginas que sucedería que tuvieses que pagar 30 millones y aun así tu familiar fallezca? Es una cantidad que, de entrada, casi nadie en el país podría pagar.

Hay algunas zonas como la franja norte del país así como la zona metropolitana de la CDMX que tienen, por mucho, al mayor número de infectados de México y, si tú o algún familiar resulta infectado y requiere hospitalización sólo tienes de dos sopas: o te gastas tu lana en un hospital privado o te vas a uno público a ver si te atienden. Lo malo es que la tasa de letalidad en los hospitales públicos es de casi el 10% mientras que en los privados es de menos de la mitad así que caer en una clínica del IMSS es echarte un volado a ver si la libras.

Ahora, todo mundo anda cuidando a los viejitos para que no se enfermen pero ¿sabías que más del 70% de los infectados tienen entre 30 y 59 años de edad y que los hombres representan el doble de los enfermos que las mujeres? Eso sí, los que más fallecen son aquellos infectados entre los 50 y 69 años ya que representan el 62% de todos los que pierden la vida y 7 de cada 10 son hombres.

Otro dato muy interesante es que, como te lo dije hace rato, el costo del tratamiento promedio es de 412 mil pesos pero esto aplica cuando el enfermo es hombre porque cuando es mujer, el costo promedio del tratamiento es de 273 mil pesos. Lo complicado viene cuando el paciente se pone más grave ya que si ocupa terapia intensiva el gasto promedio es de poco más de un millón de pesos y si aparte de la terapia intensiva ocupa intubación, entones ya se gastará 3.6 millones.

Finalmente, en términos económicos en México, para las aseguradoras el COVID se ha convertido, hasta este momento, en el 5to evento más caro de la historia solo después del Huracán Wilma en 2005, el terremoto del 2017 y los huracanes Odile del 2014 y Gilberto de 1988.

Como verás, además del impacto de tener un contagiado grave en la familia, el impacto económico que dejará es sumamente alto y, en la mayoría de los casos impagable. Aún así, con toda la información y evidencia que te acabo de compartir, ¿todavía no te has decidido a contratar un seguro de gastos médicos mayores??? De plano que le estás rascando los hue…sos al tigre. Acércate, cotiza, pregunta y te darás cuenta que ya no son nada caros estos seguros y el no tenerlos te puede convertir en un pobre instantáneo. Ponte trucha.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

rmr