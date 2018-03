Morelia, Michoacán (Boletín). El Poder Judicial de Michoacán, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios del Consejo, dio a conocer el fallo de adjudicación de las tres licitaciones públicas nacionales para la adquisición de artículos de papelería, limpieza, así como consumibles de cómputo.

Con la realización de licitaciones se consolida la transparencia institucional y se contribuye a hacer un uso más eficiente de los recursos públicos asignados para la operación de áreas jurisdiccionales y administrativas.

Es así que ante la presencia de los proveedores, los integrantes del Comité dieron lectura a cada uno de los tres fallos de adjudicación; para ello, de manera previa analizaron las diferentes ofertas y tomaron en cuenta las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad de cada producto.

En el caso de la licitación de artículos de papelería se contó con tres participantes, a

quienes se les asignaron diversas partidas, quedando una desierta al no recibirse ninguna cotización; en consumibles de cómputo se asignaron partidas a tres de los cuatro proveedores y quedaron desiertas tres, dos por no haberse recibido cotización y una debido a que no contó con las especificaciones requeridas.

Finalmente, para la adquisición de artículos de limpieza se adjudicó al único licitante que participó, quedando desiertas cinco partidas ya que los productos no cumplieron con las características de calidad necesarias.

De acuerdo a la información asentada en los diferentes fallos de adjudicación, los participantes ganadores reunieron las condiciones legales, técnicas y económicas establecidas por el Poder Judicial y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.