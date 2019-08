Morelia, Michoacán (Boletín).- “Tengo una plena convicción en que las y los servidores públicos del Poder Judicial de Michoacán realizan su función con estricto respeto a los derechos humanos; que procuramos, buscamos y nos exigimos a nosotros mismos el realizar la impartición de justicia sin discriminación alguna, aportando a prevenir y sancionar los actos de violencia” manifestó Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán.

“La prevención se realiza a través de medidas cautelares, sobre todo en el derecho familiar, para evitar que las personas que se encuentren en un estado de vulnerabilidad resulten todavía más afectadas. Asimismo, sancionando -en cualquiera de los ámbitos de competencia de jueces y juezas- conductas violentas, ya sea en el seno de la familia o en la sociedad en general”. El magistrado presidente afirmó: “todos los que tenemos una representación del pueblo michoacano tenemos la indudable obligación de respetar la Constitución y con ello de no realizar actos que vulneren los derechos humanos de las personas, darles un trato igualitario”.

Explicó que la institución se mantiene atenta a vigilar que los órganos jurisdiccionales continúen en esta práctica de prevenir, eliminar y, en su caso, sancionar cualquier tipo de discriminación o violencia. “Es un compromiso que hacemos ante ustedes en esta fecha, que nuestra conducta siempre estará guiada hacia esos principales objetivos, pues estamos obligados por mandato constitucional a velar por los derechos humanos”.

Finalizó diciendo que el desarrollo social parte precisamente de la solidaridad y ésta a su vez tiene su fundamento en la no discriminación y la no violencia. “Hagamos pues todos y cada uno de nosotros una conducta de no discriminación y no violencia por el bien de Michoacán y de México”.

Es importante recordar que el Poder Judicial cuenta con un Comité para la inclusión de las personas con discapacidad que trabaja en diversas acciones para asegurar el acceso a la justicia a todas las personas, entre ellas, el Taller de lenguaje de señas donde participaron 25 servidores públicos para contar con personal que auxilie a quienes lo requieran.

De igual forma, se encuentra en elaboración un proyecto para la colocación de elevador y rampas en el Palacio de Justicia del Centro Histórico para mejorar la accesibilidad y se prevén cursos en línea con personal de los 23 distritos judiciales para continuar aportando a la sensibilización y dar herramientas para satisfacer las necesidades especiales.

