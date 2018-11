Ciudad de México (MiMorelia.com).- Solo 5 días después de su lanzamiento en EUA, la firma norteamericana RED, especializada en cámaras para cinematografía, anunció la disponibilidad en México de su nuevo dispositivo, el RED Hydrogen One, que ofrece como principal diferenciador especificaciones técnicas que benefician la experiencia multimedia de los usuarios, en apartados como el sonido y la imagen.

Principalmente, la firma se ha enfocado en resaltar que este nuevo dispositivo tiene la capacidad de presentar contenido (imágenes y video) en 3D, sin necesidad de usar lentes. Esto es posible, gracias a una tecnología propia a la que han denominado 4V (4-View), asimismo, han hecho énfasis en la calidad de sonido que se puede conseguir en la reproducción de música o películas, pues el equipo permite generar audio en 360°, como si el usuario estuviera dentro de una esfera. Esta última posibilidad, según representantes de la marca puede conseguirse sin importar la calidad de los audífonos.

Emprendedor nato

Creador de lentes deportivos, cámaras de vanguardia que dominan el segmento de la cinematografía y smartphones diferentes al resto, son las principales creaciones de Jim Jannard, CEO y fundador de Oakley, RED y RED Hydrogen, cuya filosofía versa: “Todo se puede mejorar, solo es cuestión de cuando y por quién”.

El camino de Jim Jannard y de lo que hoy es RED Hydrogen comenzó en 1975, cuando fundó Oakley con solo US$300 en su cartera. Diez años más tarde, la compañía había redefinido toda la categoría de lentes obscuros. Posteriormente, Jannard reunió a su grupo de visionarios para diseñar una cámara de cine digital de alto rendimiento. La familia de cámaras RED estableció un nuevo estándar en la industria, filmando algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood, como la trilogía The Hobbit, The Martian yTransformers: Age of Extinction.

Ahora, el equipo de Jannard ha creado el RED HYDROGEN One, un dispositivo diseñado para los emprendedores, los hacedores y los creadores de contenido, el cual ya se encuentra disponible en México a un precio de MN$27999.

Para su venta en el país la firma de Jannard ha establecido una alianza con Telcel, uno de los carriers más importantes de Latinoamérica, tan solo en México, al finalizar 2017 la empresa de telecomunicaciones contaba con un 64% de las 115.2 millones de líneas telefónicas existentes en el país, según la consultora Telconomia. Además de que tan solo en la Región 9 —segmento del país que comprende a la Ciudad de México y el Área Metropolitana— la firma tiene 72 PdV disponibles para exhibir los productos de las marcas con las que tiene acuerdos.

Por: Jesús Ignacio de neo