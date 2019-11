Sucre, Bolivia (Rasainforma.com).- Este domingo, antes de que Evo Morales anunciara su renuncia a la Presidencia de Bolivia, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia habían pedido su renuncia para la “pacificación y el mandamiento de la estabilidad”.

“Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado [Evo Morales] que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mandamiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia”, dijo Williams Kaliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el comandante general de la Policía Bolivia Vladimir Yuri Calderón, se sumó a la petición de la renuncia de Morales emitida por las Fuerzas Armadas.

“Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, declaró.

En redes sociales, circula el video en que un general informa a un grupo de ciudadanos la orden de aprehensión en contra del ahora exmandatario boliviano, según medios locales.

“Para efectos de transparencia, he recibido una llamada de mi comandante y general Vladimir Yuri Calderón. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprehender al señor Presidente”, dijo. Al finalizar el aviso, los presentes celebraron la noticia.