Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México la próxima semana.

Trump dijo que la única manera de evitar el cierre es que su vecino del sur detenga el flujo migratorio que llega al país.

….through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019