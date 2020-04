Ciudad de México (Rasainforma.com).- Si lo tuyo, lo tuyo es la adrenalina y amas las historias de asesinos en serie, debes de tomar en cuenta esta gran oportunidad que el nuevo servicio de streaming llamado MagellanTV tienen para ti.

Se trata de un programa que está ofreciendo poco más de 24 mil pesos a cambio de ver 24 horas seguidas de documentales sobre asesinos seriales.

Por si fuera poco, la empresa también ofrece una membresía gratis por un año completo para quien cumpla la meta, además de que la membresía podrá ser compartida con tres integrantes más de la familia o amigos por tres meses.

Entre la lista destacan los siguientes títulos:

Si te interesó puedes checar los requisitos en la página oficial de MagellanTV.

CALLING ALL CRIME JUNKIES!

We want to PAY one lucky crime lover $1,000 for bingeing 24 hours of crime documentaries STRAIGHT.

Are you brave enough?

Apply here: https://t.co/6YTW4xF0yQ pic.twitter.com/b7sI7lOh0T

— MagellanTV Documentaries (@MagellanTVDocs) April 15, 2020