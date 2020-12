Estados Unidos (MiMorelia.com).- Los últimos días de este año 2020 en el famoso juego virtual Pokemón Go recibirá la navidad con contenido decembrino a partir de este martes 22 hasta el 31 de diciembre del 2020.

Encontraremos varios bonus de experiencia como: duración de huevos suerte, caramelos por captura, polvo estelar por captura y duración de los trozos de estrell. Por otra parte, anticipo Niantic desde su blog oficial que en el último semana de diciembre tendrán un evento especial de invierno; por lo que, Regice volverá los días 26 y 27 de diciembre a las incursiones.

Attention, Trainers! We’re starting next year’s #PokemonGOCommunityDay events strong 💪 by featuring a Pokémon that’s sure to be a knockout—Machop! Learn more: https://t.co/d9NW6x5gaF pic.twitter.com/5KqKJlnh1G

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) December 21, 2020