China (Rasainforma.com).- El fin de semana pasado se llevó a cabo un evento masivo en la ciudad de Wuhan, lugar donde surgió el brote de Covid-19; ahí no hubo uso de mascarillas ni distanciamiento social, por lo que las imágenes del hecho causaron polémica.

La agencia AFP publicó algunas fotografías en las que se ve una alberca llena de gente que disfruta de la música.

La fiesta de música electrónica se llevó a cabo en el parque acuático Maya Beach, donde los asistentes bailaron al ritmo de las mezclas de los DJ’s.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

