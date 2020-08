Estados Unidos (Rasainforma.com).- Un vídeo difundido en redes sociales mostró el asesinato de un hombre afroamericano que supuestamente portaba un cuchillo en Louisiana, el pasado viernes.

En un comunicado emitido por la policía local, se mencionó que los elementos de seguridad recibieron el reporte de un hombre con cuchillo que estaba ocasionando disturbios.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6gI3rNU4FH

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 22, 2020