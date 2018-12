Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Uno de los momentos más esperados del año fue sin duda el estreno del nuevo Super Smash Bros. Ultimate, que ha desatado la fiebre gamer en todos sus seguidores.

De acuerdo a un reporte de Yahoo (vía Nintendo Life), un grupo de jugadores de Saint Paul, Minnesota realizaron una reunión para disfrutar del nuevo videojuego, por lo que en el calor del momento, los gritos de sorpresa y victoria se hicieron presentes provocando que un vecino molesto llamara a la policía.

Fue en ese momento cuando Jovante M. Williams, uno de los invitados que apenas llegaba al lugar, coincidió en la puerta con los policías quienes al ingresar para saber lo que ocurría se dieron cuenta que se trataba de una simple reunión con videojuegos.

SO NEIGHBORS CALLED THE COPS 👮🚓 ON US AND NOW WE FIGHTING THEM…

… IN SMASH BROS

@SmashBrosUS #allhandsmatter pic.twitter.com/DIaEnOy3PV

— YOU JUST LOST 1 (@JoviJenovi) December 9, 2018