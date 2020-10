Egipto (Rasainforma.com).- Las redes sociales facilitan el acceso a los acontecimientos más importantes del mundo; sin embargo, también brindan la viralización de material curioso, divertido, polémico, etc.

En esta ocasión, usuarios de las redes sociales viralizaron la graduación de la Policía de Egipto a través de un desfile en el que pusieron a prueba sus habilidades físicas.

En Twitter circulan varios videos en los que se ve la muestra de los elementos de seguridad; algunos saltan vehículos; otros, cuerdas en movimiento o aros en fuego.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

من حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية عام 2020

Graduation ceremony for the new police officers from the Egyptian Police Academy in 2020 pic.twitter.com/3oPkrsYRDA

— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) October 15, 2020