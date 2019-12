Morelia, Michoacán (MiMorleia.com).- Este jueves los elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) se manifestaron en su base localizada en esta capital, esto a decir de ellos por la falta y la reducción de la compensación denominada entre la tropa “Banbajío”, la cual reciben por el grado de productividad y de responsabilidad en su trabajo. Ante este escenario el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, respondió sobre la protesta.

El secretario de Seguridad Pública comentó ante la prensa lo siguiente: “La mañana de hoy (jueves) se tomó conocimiento que personal adscrito a la UROP se estaba manifestando por no haber recibido la compensación mensual que reciben como un bono extraordinario a su eficacia y a la productividad que realizan (llamada popularmente “Banbajío”), sin embargo acaba de concluir una reunión con ellos para que tomaran conocimiento de que la Secretaria no realizado ninguna modificación a las compensaciones ni cancelación alguna de las mismas.

“Entiendo que por disposiciones de la Secretaría de Finanzas algunos cobraban en cheque, les quitaron el cheque y les emitieron una tarjeta para que sea a través de la tarjeta donde cobren esta compensación, estamos hablando que mensualmente se hace una dispersión de esta compensación entre aproximadamente 4 mil 700 elementos, no todos tienen ese beneficio y esto es importante que quede claro en el personal: que esta compensación es un bono extraordinario a su salario y que obedece a un código de ética, de conducta, de productividad y de eficiencia que ellos deben de entender”.

De igual manera, Patrón Reyes detalló que la citada compensación varia en el monto y éste se basa en el grado de responsabilidad que tiene cada oficial. Al mismo tiempo explicó que los nuevos agentes no gozan de este bono.

“Hoy en la SSP tenemos un aproximado de 5 mil 700 elementos, hace poco se graduaron 228 y hace como otros tres meses otros 200. Hoy tenemos más de mil elementos que no reciben esta compensación. El recurso sigue siendo el mismo y no hay recurso para pagarles a mil elementos más, si alguien de los que lo recibe no lo recibió debe ser por algún error y estamos dispuestos a corroborarlo y a solucionarlo.

“Para ser acreedores a este bono los policías deben tener un nivel de responsabilidad, por ejemplo, al elemento de la tropa común se le dan 5 mil pesos, al jefe de unidad se le dan 6 mil pesos, el jefe de sección que tiene 32 elementos bajo su mando recibe 7 mil pesos, el jefe de cuartel tiene un monto superior y luego está un jefe regional que también tiene otro monto superior, esto varia en cuando a la responsabilidad que cada quien tiene. Hay quienes exigen que se les aumente su monto, pero a quien debemos incrementarles es a los de oficiales de mando que son los que tienen un nivel de responsabilidad mayor”, recalcó el funcionario.

Al final la manifestación de los agentes de la UROP concluyó y siguieron con sus labores cotidianas, pues habían amagado con realizar un paro de labores, pero después de todo esto no ocurrió.