Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un nuevo caso de lo que sería racismo dio de qué hablar en últimas horas, y es que en esta ocasión policías de esposaron y rociaron gas pimienta a una niña afroamericana de tan sólo 9 años de edad.

Los uniformados justificaron su actuación alejando que la niña sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando los agentes acudieron al lugar ante el llamado y reaccionaron esposando a la niña, y al no poder meterla a la patrulla usaron gas pimienta, hecho que quedó registrado en el video.

Tras divulgarse el indignante hecho, la alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, condenó el uso de la fuerza contra niños y prometió una investigación interna sobre las prácticas de la autoridades de la ciudad.

Por la tarde de este lunes informaron que se ordenó la suspensión inmediata de los oficiales involucrados; la medida continuará, como mínimo, hasta que se concluyan los resultados de la investigación policial interna.

Notable News:

– The Suspensions were ordered to start immediately until the results of the PSS and PAB investigations are completed.

– Mayor Warren Also Announced Her Support For Changes To State Law To Allow Cities To Take Immediately Action to Discipline Officers, When Needed

— City of Rochester NY (@CityRochesterNY) February 1, 2021