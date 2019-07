México (MiMorelia.com/Redacción).- Varios «sube y baja» fueron instalados por integrantes del Colectivo estadounidese Chopeke en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ronald Rael fue quien encabezó el evento con el objetivo de balancearse y divertirse con las familias mexicanas.

From UTEP artist Kerry Doyle: Ronald Rael and Virginia San Fratello's teeter-totter at the Sunland Park/Anapra fence in collaboration with Colectivo Chopeke in Juarez, Chihuahua. It’s a balancing act here on the border but we’re still having fun! pic.twitter.com/PKx2xENW4M

— KBI / IKF (@KinoBorder) July 29, 2019