Tepalcatepec, Michoacán (MiMorelia.com).- El actual subdelegado del ISSSTE y ex vocero del desaparecido Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM), José Manuel Mireles Valverde, fue echado de su pueblo: Tepalcatepec, por la propia gente, esto porque se encontró en un comercio del lugar con su hija y su ex esposa y sostuvieron una discusión que concluyó en un intento de agresión a golpes y una amenaza con arma de fuego por parte de los escoltas del funcionario federal hacia las mujeres.

En este tenor, Bri V., quien usa el apellido de su madre, Ana V., publicó en su perfil de Facebook personal lo ocurrido, textualmente escribió: «Son federales disfrazados de civiles… Mireles los trae y no para cosas buenas, ustedes sabrán. Estos son dos y falta uno que se llama César que la quisieron golpear por órdenes de Mireles y de su pu…».

En los comentarios de los seguidores de la joven, se menciona que otro de los escoltas es Cuauhtémoc G., quien se establece habría sido el que con una pistola amagó a las agraviadas y las amenazó para que se retiraran del sitio, este personaje supuestamente acude constantemente a realizar firmas a un juzgado de la ciudad de Uruapan por su presunta relación con el crimen organizado, a decir de fuentes allegadas al tema.

Cabe destacar que el subdelegado del ISSSTE ya estaba advertido por la ciudadanía de Tepalcatepec que no entrara a la localidad, pues para la sociedad de ahí resulta ser una persona non grata, pues muchos coinciden en que se adjudicó y lo peor de todo lucró con una lucha del pueblo, como lo fue el movimiento de autodefensas, dejando de lado a los verdaderos luchadores sociales, opinaron ante este medio de comunicación ex autodefensas que incluso por defender a su población y sus familias acabaron en prisión y varios años después salieron, mismos que prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias de Valverde y sus allegados.

Por: RED 113/AV